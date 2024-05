Una lunga malattia l’ha portata via troppo presto dall’affetto dei suoi cari e di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Tutta Magenta e tutto il mondo degli Alpini piange Mariolina Cattaneo.

Magenta ha detto addio al dolce sorriso di Mariolina

La 46enne si è spenta lasciando un grandissimo dolore per la città che si è svegliata attonita leggendo sui necrologi apparsi sulle vie della Città della Battaglia il suo nome.

Un vuoto enorme e una grande rabbia per una vita chiusa troppo presto. Tanti gli interrogativi, tanta la rabbia per vedere una vita spezzata quand’era ancora nel fiore dei suoi anni. La giovane in città era molto conosciuta anche per essere figlia dell’ex sindaco ed ex assessore provinciale Alfredo Cattaneo, venuto a mancare due anni fa.

La passione per la montagna andava però di pari passo con quella per il mondo degli Alpini, dove Cattaneo lavorava da circa vent’anni. La 46enne infatti era una dipendente dell’Associazione Nazionale Alpini.

