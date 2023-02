Magenta e in particolare la frazione di Pontevecchio piangono l'ex assessore Bernardo Merlo.

Magenta e Pontevecchio piangono Bernardo Merlo

Figura molto conosciuta in città, ed in particolare nella frazione dove abitava, l'87enne si è spento nella giornata di ieri, lunedì 30 gennaio, lasciando un grande vuoto nella comunità cittadina. L'uomo era infatti molto conosciuto per via non solo del suo impegno in politica, ma anche per l'incarico lavorativo in Saffa.

Merlo era infatti uno dei dirigenti del settore amministrativo/personale della nota azienda magentina e dunque un volto molto noto a Magenta.

Nella giunta di Giuliana Labria

Da sempre impegnato in politica, come detto, nel '96 era stato chiamato a coprire il ruolo di assessore al Bilancio della neoeletta sindaco Giuliana Labria, che l'ha voluto ricordare con delle bellissime parole:

"Se dovessi pensare ad una singola parola per ricordare Bernardo quella è signorilità - spiega Labria - Merlo era un amico, ci conosciamo da moltissimi anni. Ho avuto la fortuna di lavorare cinque anni con lui in Giunta. Era una persona che era in grado di sollevare problemi, ma anche di presentare delle soluzioni. Sono sicura che ci mancherà moltissimo".

La data delle esequie del caro Merlo sono state fissate per il pomeriggio di giovedì, quando alle 15.30 nella chiesa di Pontevecchio verrà portato l'ultimo saluto all'amato ex assessore.