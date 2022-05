Magenta e Corbetta litigano sul Patto Sovralocale per la sicurezza

Continua ad infuriare la polemica tra il vicesindaco di Magenta Simone Gelli ed il sindaco di Corbetta Marco Ballarini. La scintilla in questo caso è stata appiccata dalla lista Viviamo Magenta, sponsorizzata dal primo cittadino corbettese e nella coalizione a sostegno di Silvia Minardi, attraverso un attacco sul tema della sicurezza e Polizia Locale. Attacco a cui Ballarini ha poi dato maggior vigore puntando il dito verso il Patto Sovralocale per la sicurezza del Magentino.

"Magenta ha svariati problemi tra cui quelli legati alla sicurezza - spiega il sindaco corbettese - Se compariamo il servizio offerto dalla Polizia Locale su Corbetta con quello di Magenta non c’è confronto, visto che a Magenta finiscono il turno alle 19, mentre da noi gli agenti proseguono sino alle 21.50 per dare un servizio di alto profilo per i cittadini. Lo scorso giovedì abbiamo poi approvato il rinnovo del Patto Sovracomunale ma è necessario fare qualche dovuta precisazione. Così com’è gestito il patto non funziona. Basti pensare che l’ultima uscita risale al mese di ottobre/novembre, e quella precedente la scorsa estate. In tutto il 2021 si possono contare sulle sole dita di una mano gli interventi congiunti, oltretutto nelle ultime uscite il numero di agenti sul campo era inferiore al numero totale dei Comuni aderenti al patto. Una situazione veramente surreale che certifica il fallimento della gestione di questa Amministrazione, visto che Magenta è il Comune capofila, ed in particolar modo dell’assessore alla Sicurezza Gelli".