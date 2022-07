Magenta: Del Gobbo vara la Giunta

Si è ufficialmente alzato il sipario sulla nuova squadra di Governo che sarà chiamata ad amministrare Magenta per i prossimi cinque anni.

Dopo la vittoria delle elezioni da parte del centrodestra con l'elezione di Luca Del Gobbo, nella mattinata di oggi, sabato 9 luglio in Casa Giacobbe, il primo cittadino ha svelato la sua Giunta. L'Esecutivo magentino sarà composto da Enzo Tenti (Forza Italia), Simone Gelli (Lega), Stefania Bonfiglio (Fratelli d'Italia), Mariarosa Cuciniello (Del Gobbo Sindaco di Tutti) e Giampiero Chiodini (Del Gobbo Sindaco di Tutti).

"Questa giunta è il frutto di un lavoro di confronto che abbiamo fatto con la nostra coalizione di centrodestra e con le quattro liste che hanno composto il nostro gruppo - spiega Del Gobbo - Ringrazio chi ha partecipato ai tavoli di lavoro. La nostra idea è stata quella di formare un gruppo di lavoro di assoluta qualità e competenza composto dal giusto mix di novità e freschezza ed esperienza. Come ho già avuto modo di dire e spiegare, voglio riportare un metodo di lavoro che è quello della nazionale di calcio. Chi fa parte di questa squadra indossa ora la divisa della Città di Magenta. Ovviamente è giusto mantenere la propria identità, ma ora dobbiamo lavorare per Magenta e per i magentini e sono sicuro che questo gruppo sarà coeso ed unito e lavorerà per rilanciare la città".