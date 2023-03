Una toccante cerimonia, quella andata in scena nella mattinata di oggi, lunedì 6 marzo alla stele di via Diaz, per celebrare la Giornata dei Giusti a Magenta.

Magenta celebra i Giusti fra le nazioni

Alla presenza dell’assessore Mariarosa Cuciniello, del prevosto Don Giuseppe Marinoni, di Domenico Cuzzocrea presidente di Anpi e del comandante della Polizia Locale Angelo Sallemi, delle delegazioni degli Alpini, dei Bersaglieri e dell’associazione Carabinieri in congedo, Giorgio Molho e Roberto Bonetti hanno ricordato le storie dei Giusti magentini.

Molti i cittadini presenti, alcuni dei quali per onorare la memoria di Dina Cerioli, scomparsa proprio da poche settimane all’età di 97 anni, e degli altri cinque magentini Caterina Vaiani, Antonio Garbini, Angelo Cerioli, Maria Vaiani Cerioli e Battista Magna che, durante la Seconda Guerra Mondiale, coprirono e salvarono la famiglia Molho dai rastrellamenti nazisti. Ma non solo, perchè tra i Giusti magentini figurano anche monsignor Francesco Bertoglio e suor Maria Morani, che salvarono centinaia di ebrei romani proprio nel corso del secondo conflitto mondiale.

L'intervento delle autorità

Nel corso della cerimonia l’assessore Cuciniello ha portato i saluti dell’amministrazione, mentre Cuzzocrea ha parlato del valore dei Giusti, ricordando che nel mondo non ci sono solo persecuzioni degli Ebrei, ma tanti popoli ed etnie vengono perseguitati per la loro appartenenza e religione.

Il figlio di Dina, Bonetti, ha ricordato la figura della mamma, ricordando la sua giovane età e la sua spontaneità, che la portava a non curarsi del pericolo che correva, né delle responsabilità nell’azione di aiuto alla famiglia dei Molho. Giorgio Molho invece ha ricordato gli 80 anni dei rastrellamenti nel ghetto ebraico di Roma e delle due figure ecclesiastiche magentine, monsignor Bertoglio e suor Morani che furono fondamentali per la salvezza di centinaia di ebrei romani.