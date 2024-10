Maestro d’arte e mestiere, premiate le eccellenze artigiane italiane

Domenica scorsa alle 15 nello squero della Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, si è svolta l’emozionante e affollata cerimonia finale di assegnazione del riconoscimento MAM – Maestro d’Arte e Mestiere, molto amato e atteso dal mondo artigiano e giunto felicemente alla sua quinta edizione.

Maestro d’arte e mestiere, la cerimonia di premiazione

Nello scenario suggestivo dell’auditorium forse più bello del mondo, nel contesto della terza edizione della grande mostra evento Homo Faber: The Journey of Life, straordinaria esposizione dell’alto artigianato artistico internazionale, in una splendida sala affacciata sulla laguna, pienissima e festosa, i 40 Maestri di questa quinta edizione sono stati premiati tra gli applausi e la commozione generale del pubblico, accorso a rendere omaggio al talento e al savoir-faire inimitabile dei nostri grandi artefici, protagonisti del bello ben fatto. Ad aprire la cerimonia, condotta da Alberto Cavalli, direttore generale di Fondazione Cologni, il bel saluto di Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, direttrice generale dell’Institut pour le Savoir-Faire Français, che ha ben sottolineato la storica amicizia tra Italia e Francia, con il comune e appassionato impegno nella tutela del patrimonio e del savoir-faire raro.

Un tributo alle eccellenze artigianali nazionali

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, in collaborazione con ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ha ideato e promuove questo speciale riconoscimento biennale, un inedito tributo dedicato ai Maestri d’Arte italiani, attivi nelle 23 diverse categorie dell’artigianato artistico (40 nuovi Maestri): dalla ceramica alla gioielleria al legno e arredo, dai metalli alla meccanica al mosaico, dalla pelletteria alla stampa d’arte al restauro, dal teatro al tessile. La sezione dedicata all’enogastronomia, in occasione dei 20 anni di ALMA, si allarga in modo significativo in questa edizione ampliando le categorie di riferimento alle arti agrarie, del gusto e dell’ospitalità e celebrando 23 nuovi Maestri, che verranno insigniti e festeggiati nel corso di una speciale cerimonia dedicata a Parma, nello scenario del Teatro Regio, il prossimo 11 novembre, con il supporto di Parma Food Valley e con il contributo del Comune di Parma.

Con questa iniziativa ormai dal 2016 si è voluto creare in Italia un titolo di “Maestro d’Arte” indipendente, colmando una grave mancanza del nostro sistema, per valorizzare e portare all’attenzione del grande pubblico e dei media la straordinaria opera di alcuni dei più significativi protagonisti

del nostro artigianato di eccellenza.

Le parole del presidente

“Siamo particolarmente felici di assegnare i titoli di MAM durante la terza edizione di Homo Faber a Venezia, e presso il Teatro Regio di Parma: luoghi e momenti significativi, che ci permettono ancora una volta di elevare i maestri d’arte ad ambasciatori eccezionali del nostro Paese: ambasciatori di identità e bellezza”, ha commentato Franco Cologni, presidente della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte.

I nuovi artefici del bello ben fatto

La prima edizione 2016 ha visto la nascita di un simbolico Libro d’Oro dell’Eccellenza Artigiana Italiana, nel quale quest’anno hanno apposto la propria firma i nuovi 40 MAM, Maestri d’Arte e Mestiere affermati che si sono distinti per particolari meriti professionali e per l’attività svolta in favore della trasmissione del sapere. A questi si aggiungono i 23 protagonisti della rinnovata sezione dei Maestri delle arti agrarie, del gusto e dell’ospitalità.

BIGIOTTERIA

Francesca Corradini

CARTA

Paolo Olbi

CERAMICA

Antonio e Giuseppe Bevilacqua

Martha Pachón Rodriguez

Angelo Pisati

Andrea Salvatori

DECORAZIONE

Claudio Marcolongo

FLORICOLTURA E GIARDINO

Vittorio Peretto

GIOIELLERIA/ARGENTERIA/OREFICERIA

Laura Di Giovanna Nocito

Paolo Mangano

Aldo Vitali

ILLUSTRAZIONE/FUMETTO

Paolo D’Altan

LEGNO E ARREDO

Renato Olivastri

Luciano Tousco

Rita Turri

MECCANICA/NAUTICA

Giovanni Cammarano

MERLETTI/RICAMI

Paola Matteucci

Natalia Tagliabue

MESTIERI D’ARTE RARI E CURIOSI

Marcello Aversa

Tiziana Grassi

MESTIERI DELLO SPETTACOLO

Gianluca Falaschi

Carlos Tieppo

METALLI

Vincenzo Rosato

MOSAICO/PIETRA

Gianpietro Bisaro

Roberto Lucchinetti

PELLETTERIA/CALZATURA

Costanzo Canfora

PROFUMERIA ARTISTICA

Meo Fusciuni

RESTAURO E CONSERVAZIONE

Alvise Boccanegra

SARTORIA/MODA E ACCESSORI

Cristiano Barbarulo

Paolo Lentini

Maura Leoni

Antonio Panico

STAMPA ED EDITORIA D’ARTE

Egidio Fiorin

STRUMENTI MUSICALI

Walter Chinaglia

TESSILE

Stefania De Martini

Gustavo De Negri

VETRO/CRISTALLO

Nicola Causin

Antonio Dei Rossi

Fabio Fornasier

Davide Fuin