Una straordinaria medaglia d’argento conquistata grazie ad un altrettanto straordinaria prova all’Euro Cup che ha permesso a Maddalena Salerio, 19enne di Magenta, di salire sul secondo gradino del podio e laurearsi così vice campionessa europea.

Maddalena d'argento all'Euro Cup di Twirling

Grandissima soddisfazione per la 19enne che la scorsa settimana ha ottenuto un grandissimo risultato frutto di tanto lavoro e soprattutto di un enorme talento.

La competizione continentale è andata in scena a Porec in Crozia la scorsa settimana nelle giornate di mercoledì e giovedì 10 e 11 luglio, dove la giovane 19enne, che gareggia per la società Olimpia di Gambolò, ha incontrato atlete provenienti da tutta Europa.

«È stata una bellissima esperienza - racconta la giovane Salerio - Negli scorsi anni ho sempre gareggiato in un’altra federazione. Dopo il covid però il numero delle atlete è via via sceso e quindi ho deciso di cambiare e questa era la mia prima esperienza internazionale con la Fitw (Federazione Italiana Twirling ndr.)».

Un esordio che è stato celebrato dunque con una medaglia frutto di un ottimo percorso da parte di Maddalena che è arrivata in finale classificandosi al primo posto pari merito con un’altra atleta norvegese.

«Siccome il regolamento prevedeva che non ci potesse essere un pari merito hanno previsto uno spareggio - racconta Salerio - Io non me lo aspettavo nemmeno, tant’è che ero già uscita dalla palestra per mangiare. Mi hanno richiamato in fretta e furia e sono dovuta tornare dentro per chiudere la competizione. Ho perso lo spareggio, ma sono comunque rimasta molto contenta per questo bellissimo risultato. È stato tutto molto emozionante».

Le emozioni e il futuro

Il secondo posto non è stato però solamente l’unico risultato portato a casa da Maddalena dalla spedizione in Croazia, perchè la 19enne ha ottenuto anche un ottimo quinto posto nella competizione a squadre.

«Questa manifestazione sarà sempre un bellissimo ricordo, anche per le nuove amicizie che ho potuto stringere con atlete di altre nazioni oppure quelle ritrovate dalle mie esperienze precedenti».

Ora Maddalena guarda però già al futuro e si concentra per l’anno prossimo quando ci saranno gli Europei:

«Quest’anno c’era l’Euro Cup che è la competizione dove sono presenti le specialità tecniche, il prossimo anno invece agli Europei ci saranno quelle artistiche. Lavorerò sicuramente molto per portare avanti questa mia grande passione».

Una passione che Maddalena, fresca di diploma di maturità, sogna possa diventare un lavoro un domani: