Robecchetto

Lunedì pomeriggio i funerali dell'ex sindaco. Proclamato per tutta la giornata il lutto cittadino

Lutto cittadino per l'ex sindaco Ottolini.

Addio Franco Ottolini

L'ex sindaco di Robecchetto con Induno Franco Ottolini, primo cittadino dal 1990 al 2004, è morto nella giornata del 28 gennaio 2022. Lunedì, alle 15, si celebreranno i funerali. Il sindaco Giorgio Braga ha proclamato il lutto cittadino per la giornata del 31 gennaio.

Lutto cittadino

In segno di rispetto e cordoglio nei confronti di Ottolini e della sua famiglia, per l'intera giornata le sedi comunali esporranno la bandiera italiana a mezz'asta, mentre saranno listati a lutto i Tricolori all'interno degli uffici pubblici.

Al contempo, l'invito rivolto a tutti i cittadini prevede "lo svolgimento in tono minore di tutte le manifestazioni ricreative pubbliche", "la sospensione dell'attività lavorativa e commerciale in concomitanza della cerimonia funebre", l'osservanza di un minuto di silenzio a scuola e nelle riunioni in corso nella giornata.