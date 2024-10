L'Us Dairaghese in trasferta tra Museo del Ghisallo e Gara Giovanissimi a Faloppio

Lo scorso fine settimana, i giovani atleti della US Dairaghese hanno vissuto un’esperienza unica partecipando all’iniziativa “Una notte al museo”, presso il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo.

Una visita al Museo del Ghisallo e tanti giochi

L’evento, che si è tenuto nella serata di sabato ha coinvolto i bambini in una serie di attività ludico-educative legate al mondo del ciclismo. Guidati da Arturo Binda, i ragazzi hanno preso parte a una visita guidata, una caccia al tesoro tra i cimeli dei grandi campioni e proiezioni di film a tema. Dopo una notte passata all'interno del museo, la mattina successiva si è conclusa con la visita guidata dai bambini stessi, in presenza dei genitori. Un sentito ringraziamento va al presidente Antonio Molteni e a tutti gli amici del Museo del Ghisallo per la passione e dedizione con cui portano avanti questo importante progetto.

La gara di ciclismo a Faloppio

Domenica gli stessi giovanissimi si sono messi alla prova nella gara di ciclismo a Faloppio, che ha visto la partecipazione di oltre 250 mini atleti. I nostri ragazzi si sono distinti in diverse categorie. Nella categoria G1 femminile, Laura Pessina ha conquistato il 1° posto,

mentre Daniele Caierani ha ottenuto il 6° posto nella G1 maschile. Nella categoria G4 maschile, Gioele Pessina si è classificato 3°, così come Elena Vieri, 3° nella G6 femminile, seguita da Elena Pessina al 4° posto.