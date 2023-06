L'Up Settimo ricorda Roberto Tonin

Un anno e mezzo dopo la sua improvvisa scomparsa, la grande famiglia dell’Up Settimo si ritrova per ricordare Roberto Tonin.

Primo memorial

L’appuntamento è fissato per sabato 24 giugno, al campo comunale di via Di Vittorio 15 a Settimo Milanese, per un quadrangolare di calcio che metterà di fronte giocatori dell’Up Settimo nel memorial dedicato a colui che tutti chiamavano il «Presidente».

"Mio papà iniziò a interessarsi della squadra nel 2003 - racconta il figlio Luca - Io giocavo a pallone, ma dopo un grave infortunio mi dovetti fermare. Iniziai così ad allenare, occupandomi della squadra di ragazzi di 15 anni dell’Up Settimo dell’oratorio San Giovanni Battista. Anno dopo anno, siamo riusciti a toglierci grandi soddisfazioni nei campionati Csi. La squadra di calcio a sette divenne una squadra di calcio a undici, raccogliendo sempre più tesserati. Grazie anche alla lungimiranza di sacerdoti come don Marco Lodovici e don Marco Basilico , l’Up Settimo è arrivata a contare 500 tesserati: nel calcio abbiamo toccato l’apice nel 2016 con la vittoria del Campionato di Eccellenza Open Csi, e allo stesso modo la sezione pallavolo ha fatto grandi cose".

Up Settimo

"Mentre io mi occupavo di allenare, mio padre decise di sostenere il gruppo in qualità di dirigente e finanziando l’associazione sportiva con la sponsorizzazione di Work Italia, la società di via Keplero di cui era socio fondatore e presidente del Cda. Per tutti divenne il «Presidente», anche se quella non era la sua carica ufficiale: oltre a sostenere economicamente il gruppo, era un punto di riferimento per tutti i tesserati».

«Il mio impegno come allenatore si è concluso proprio nel 2016, dopo la vittoria del campionato di Eccellenza Open, per dedicarmi al massimo ai miei quattro bambini insieme a mia moglie: mio padre è passato da essere il “Presidente” al “Nonno” a tempo pieno, e con la stessa enorme passione».

Roberto Tonin

Il 26 gennaio del 2022, a 75 anni, Roberto Tonin è scomparso improvvisamente a causa di un malore.