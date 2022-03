Lunedì sit-in contro la guerra in Ucraina

L'iniziativa

All'appuntamento di Abbiategrasso parteciperanno anche gli alunni delle scuole cittadine.

Il Comune di Abbiategrasso ha organizzato per lunedì, 7 marzo 2022, un sit-in in piazza per chiedere lo stop della guerra in Ucraina.

L'invito del Comune

Il Comune di Abbiategrasso invita tutta la cittadinanza a far sentire la propria voce per dire stop alla guerra in Ucraina. Lunedì 7 marzo alle 11.30 si terrà un sit-in in piazza Castello con la partecipazione delle scuole cittadine.

Scendiamo in piazza insieme per invocare il ritorno della pace. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare.

Nei giorni scorsi un sit-in a sostegno della pace ha riempito di quasi 3mila persone la piazza di Rho con la presenza degli amministratori cittadini e di moltissimi cittadini.