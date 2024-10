Lunedì si corre la Coppa Bernocchi: ecco come cambia la viabilità

E' conto alla rovescia a Legnano per la 105esima edizione della Coppa Bernocchi.

Coppa Bernocchi, tutte le variazioni della viabilità di lunedì 7 ottobre

La classica del ciclismo si disputerà lunedì 7 ottobre e come di consueto porterà diverse modifiche alla viabilità cittadina.

La prima, in ordine temporale, dalle 6 alle 14, riguarda i divieti di circolazione e di sosta in piazza Europa, via Lanino, parcheggio via Matteotti, largo Tosi e via Gilardelli.

A seguire, dalle 9 alle 13 (non continuativamente, ma per il tempo necessario alla preparazione dei corridori e al passaggio dei mezzi), il divieto di circolazione riguarderà via Musazzi, via Tirinnanzi (nel tratto compreso tra via Musazzi e l’ingresso ai parcheggi sotterranei), via Barlocco (nel tratto compreso tra piazza 4 Novembre e l’ingresso dei parcheggi sotterranei), piazza 4 Novembre, Corso Italia (nel tratto compreso tra piazza 4 Novembre e piazza Frua).

Poi, dalle 11.30 e per il tempo necessario al passaggio della carovana, divieto di circolazione in piazza 4 Novembre, corso Italia, piazza Monumento, sottopasso centrale, piazza del Popolo, via Venegoni (da piazza del Popolo a via 20 Settembre), via 20 Settembre, via per Cerro Maggiore, viale Cadorna, via Colli Sant’Erasmo, via Papa Pio XI, via Melzi (da p.za Redentore a via Filzi), via Filzi, via Saronnese (da via Filzi a via Picasso), via Picasso, via Rovellini e via dell'Acquerella.

Infine, lungo il percorso della gara, dalle 15 e per il tempo necessario al passaggio della corsa, il divieto di transito veicolare sarà lungo le seguenti vie: via dell'Acquerella, via Rovellini, via Picasso; via Saronnese (da via Picasso a via Filzi), via Filzi, via Melzi (da via Filzi a via Papa Pio XI), via Papa Pio XI, via Colli Sant'Erasmo, viale Cadorna (da via Colli Sant'Erasmo a viale Toselli), viale Toselli, via per San Vittore Olona, via Renato Cuttica. Il divieto di circolazione riguarderà anche le traverse che immettono nelle strade interessate dalla corsa.

Ecco i corridoi che consentiranno l'attraversamento veicolare

L’ordinanza del sindaco individua dei corridoi per consentire l’attraversamento veicolare delle vie interessate al passaggio della corsa che sarà regolato dagli addetti al percorso in questi punti: via Zaroli all’intersezione con la via Melzi (consentita entrata e uscita); via Pio XI all'intersezione con via Padre Secchi (consentita la circolazione in direzione di corso Sempione); viale Toselli, all’intersezione con via Santa Caterina e via Strobino.

Sospesi ingressi e uscite nelle scuole in prossimità del tracciato

Inoltre affinché il passaggio della corsa ciclistica non interferisca con il traffico indotto dall’attività delle scuole, con un’altra ordinanza il sindaco ha stabilito che, dalle 11.50 alle 13 e dalle 15.30 alle 16.40, siano sospesi ingressi e uscite negli istituti Dell’Acqua, Bernocchi, Melzi, nello Ial, nelle scuole Manzoni, Tosi, Pascoli e Don Milani, nel Cpia, negli asili nido Salvo d’Acquisto, Primi Passi, Piccoli Aquiloni, Baby Birba, nelle scuole dell’infanzia Anna Frank, Santi Magi e Santo Redentore, nel Cse Il Fiorellone, Little Pumpkids Legnano, Ualz e Centro Multiservizi-Fondazione Don Carlo Gnocchi.

Per la scuola Carducci, dove sono presenti i bambini della scuola dell’infanzia e gli alunni della primaria, ingressi e uscite saranno bloccati soltanto dalle 11.50 alle 12.30. Alla primaria Don Milani le lezioni termineranno entro le 13 e gli alunni usciranno dalla scuola.