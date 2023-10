Luna park a Legnano: spazi più ampi per i frequentatori

Lo stanziamento delle carovane per il Luna park che si svolgerà a Legnano non sosteranno più in piazza Primo Maggio ma nell'area parcheggio di via Podgora.

Luna park a Legnano: spazi più ampi per via Podogora

Una diversa sistemazione di una quindicina di carovane-abitazioni dei giostrai per aumentare la sicurezza nell’area del Luna Park. È la decisione assunta, con delibera, dalla giunta comunale che ha individuato per lo stazionamento di questi mezzi, invece di Piazza Primo Maggio, l’area parcheggio di via Podgora, dove una parte sarà riservata agli utenti dell’Inps e ai residenti. In questo modo in Piazza Primo Maggio si guadagnerà più spazio per i visitatori e per creare varchi, dedicati e separati, per l’entrata e l’uscita. Sono confermate le misure di sicurezza già utilizzate nelle ultime edizioni, ossia la presenza di personale di security all’interno dell’area per tutta la durata del Luna Park, la presenza del personale della Protezione civile durante i fine settimana, i contapersone ai varchi, in entrata e in uscita, nei fine settimana. Il numero dei contapersone sarà ampliato per evitare gli assembramenti.

Il parco divertimenti –prima dell’inizio dell’attività- sarà visionato dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al fine di verificarne l’agibilità in termini di sicurezza delle attrazioni e dell’area.

La Polizia locale, inoltre, garantirà nei fine settimana il presidio dell’attraversamento pedonale sul Toselli.