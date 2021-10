Luminarie natalizie: il contributo per chi se ne farà carico

arese

L'Amministrazione ha confermato lo stanziamento complessivo a favore dei commercianti di 16mila euro.

Luminarie natalizie ad Arese: il contributo per chi se ne farà carico.

Manca poco meno di due mesi a Natale e il Comune di Arese ha pubblicato il bando per il riconoscimento di un contributo ai commercianti, alle associazioni di commercianti o ai gruppi di commercianti presenti sul territorio che si faranno carico, tramite ditte specializzate, dell'installazione di luminarie e addobbi natalizi per le festività 2021/2022.

Per aderire al bando bisogna presentare la richiesta di contributo entro le 12 del 3 dicembre.

Il bando e la modulistica per fare domanda sono disponibili nella sezione Contributi a cittadini e imprese.

