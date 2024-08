L'ultimo saluto a Francesca Colombo morta in vacanza per un presunto caso di malasanità

Saranno celebrati oggi, venerdì, alle 18, a Librizzi, i funerali di Francesca Colombo la legnanese morta mentre si trovava in vacanza per un presunto caso di malasanità avvenuto all’ospedale Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina.

L’autopsia conferma occlusione intestinale

Il primo responso sintetico dell’autopsia effettuata due giorni fa conferma, quindi, come il decesso sia stato causato dall’occlusione, come già si era pensato in primo momento. Encefalopatia ipossica causata dall’occlusione intestinale: sarebbe questa la ragione della morte

Tre giorni prima Francesca Colombo era stata dimessa dall'ospedale con un "semplice mal di pancia"

La donna appena tre giorni prima era stata dimessa dalla struttura sanitaria siciliana per un semplice mal di pancia. Entro 90 giorni si potrà avere poi la relazione finale dell’esame autoptico e fare chiarezza sulla vicenda-Sono in corso indagini da parte della procura di Patti.