Luigi Maffezzoli di Legnano è il nuovo segretario Fnp Cisl Milano Metropoli

Luigi Maffezzoli di Legnano è il nuovo segretario Cisl della Città Metropolitana

Succede a Gabriella Tonello ed è stato eletto il 4 dicembre, nel corso del Consiglio Generale, che si è svolto a Milano, presso la Fondazione Atm, in via Carlo Farini. All’assemblea della Federazione dei pensionati milanese erano presenti, per la FNP CISL nazionale, Emilio Didonè, segretario generale e Roberto Pezzani, segretario organizzativo; per la Cisl milanese il segretario generale Giovanni Abimelech; per la FNP CISL Lombardia Sergio Marcelli. Francesco Viola, presidente di Fondazione Atm, ha introdotto e dato i saluti.

Gabriella Tonello è stata segretaria generale della FNP milanese dal 2018 al 2024. Dopo due mandati, il suo incarico è decaduto, come previsto dallo statuto della Federazione. Nel salutare l’assemblea, ha detto: “Il mio ruolo in segreteria ha coinciso con anni difficili. Abbiamo affrontato la pandemia e siamo riusciti a realizzare molto, rafforzando l’attività nelle sedi e prestando particolare attenzione ai temi della salute e del welfare, anche nel rapporto con le istituzioni”.

Le parole di Maffezzoli

Luigi Maffezzoli, neo eletto segretario, ha dichiarato: “Ringrazio Gabriella Tonello per il grande lavoro svolto in questi anni. La FNP proseguirà il suo impegno nei territori, per non lasciare soli gli anziani e per dare loro voce”.

Nella Città Metropolitana di Milano gli over 65 sono 739.684, oltre il 23% della popolazione residente. A Milano la percentuale di ultra 65enni è il 22,3% (5.316 abitanti), un valore che sale a 26,3% nelle aree di Cimiano/Rottole/Feltre e arriva al 30,1% tra Lampugnano, Gallaratese, San Leonardo (Dati Comune di Milano, 2022).

In crescita il numero degli anziani

Secondo Istat, nel 2020, l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra gli over 65 e la popolazione 0-14 anni, era già di 171,9 nella Città Metropolitana, almeno 171 anziani ogni 100 giovani.

Ha detto Maffezzoli: “Che cosa sarà Milano tra venti anni, quanto siamo preparati a questo cambiamenti? Chi aiuterà gli anziani, con il sistema di welfare attuale, quando il rapporto tra anziani e giovani cambia in modo così drastico? Il nostro ruolo è iniziare a dare risposte- Lo stiamo facendo, per esempio, con i Punti Salute, che oggi sono nove, tra Milano e i comuni dell’hinterland, ai quali presto se ne aggiungeranno altri quattro”.

Mercoledì 4 dicembre il Consiglio Generale ha eletto, inoltre, i due componenti di segreteria che affiancheranno Maffezzoli. Marino Perotta, segretario, è stato riconfermato. Nuova nomina, invece, quella di Nadia Pezzotta, come componente di segreteria.

La FNP CISL Milano Metropoli conta, oggi, 45 mila iscritti nei 133 comuni della Città Metropolitana. La sua presenza è capillare, con 127 sedi e 400 collaboratori.