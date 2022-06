Luigi e Oscar, per loro una targa al Laghetto Verde

Una targa in memoria dei due presidenti del Gruppo Sportivo Pescatori Pregnanesi al Laghetto Verde

Luigi e Oscar

Nel pomeriggio di sabato 11 al Laghetto Verde di via Trento appuntamento per ricordare due storici personaggi pregnanesi, purtroppo recentemente scomparsi, ma mai dimenticati.

Si parla di Luigi Casati e Oscar Cusinato, fra i fondatori e poi presidenti del gruppo che gestisce il Laghetto e le altre attività del sodalizio.

Per ricordarli, l’associazione ha organizzato un pomeriggio di pesca sportiva: saranno coinvolti gli alunni della scuola media, con ritrovo dalle 14, inizio della gara di pesca sportiva alle 15, merenda alle 16 e 30.

Laghetto Verde

A conclusione della giornata, intorno alle 17 e 30, al Laghetto verrà posizionata la targa realizzata in memoria di Luigi e Oscar. Casati, classe 1951, è scomparso a inizio novembre del 2019. Fu presidente del Gruppo Sportivo Pescatori Pregnanesi dal 1980, anno della sua fondazione, al 1993. Dopodiché passò il testimone a Oscar Cusinato, che ha guidato la società dal ‘94 al 2021, per un totale di 28 anni. Oscar è mancato a 71 anni, il 28 ottobre 2021.