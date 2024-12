Lucernate, San Michele e San Martino ecco i progetti in arrivo

«Ponti e cerniere, Azioni e progetti per la rigenerazione urbana.» Questo il titolo del «contenitore» all’interno del quale sono stati inseriti i progetti per la riqualificazione della frazione di Lucernate e dei quartieri di San Michele e San Martino di Rho.

Progetti che nel pomeriggio di martedì saranno presentati ai cittadini residenti nella zona.

«Alcuni pannelli permetteranno di scoprire tutti i progetti, che coinvolgono i giovani, il mondo dello sport, la viabilità, la vivibilità dei quartieri – spiega il sindaco Andrea Orlandi – Confido in una buona partecipazione da parte dei cittadini interessati: sarà una occasione di dialogo e confronto, un modo per incontrarsi e spiegare ad adulti e ragazzi come si trasformerà quella porzione di territorio, in costante collaborazione con quanti da tempo lo animano».