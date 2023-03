L'Rsa Pertini ottiene tre bollini per la qualità del servizio offerto

L’RSA Pertini di Garbagnate Milanese, Residenza Sociosanitaria Assistenziale che afferisce all’ASST Rhodense, ha ottenuto 3 Bollini RosaArgento da Fondazione ONDA.

L'Rsa Pertini di Garbagnate riceve tre bollini Rosa Argento

Durante la cerimonia dei Bollini RosaArgento sono state premiate 205 RSA e Case di Riposo in tutta Italia.

Le strutture sono state premiate in base ai servizi volti a facilitare l’accesso, l’accoglienza e la degenza degli ospiti, a migliorarne il benessere e la qualità di vita, per garantire un’adeguata assistenza clinico-

sanitaria e un supporto concreto alle loro famiglie.

Uno degli obiettivi dei Bollini RosaArgento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento utile nella scelta delle RSA e delle Case di riposo più attente al benessere e alla tutela della dignità degli ospiti.

La metodologia di assegnazione dei bollini

L’attribuzione dei bollini avviene secondo un punteggio, elaborato da un algoritmo e validato dall’Advisory Board, ottenuto tramite la compilazione di un questionario di candidatura. Le domande hanno lo scopo di valutare specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board stesso e che tengono conto dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, ma non solo: viene infatti ampiamente valutato anche il lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa.

L’RSA Pertini aderisce al bando Bollini Rosa Argento dal biennio 2017/2018; la conferma di 3 Bollini anche per il biennio 2022/2023 si configura come riconoscimento importante per l’Azienda, per il personale che lavora in RSA e per le Associazioni di Volontariato presenti in struttura.