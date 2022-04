L'Ovest milanese a braccetto alla Borsa internazionale del turismo

L'iniziativa

Abbiategrasso, il Consorzio del Ticino e I Comuni dei Navigli saranno presenti alla Bit dal 10 al 12 aprile.

Il Comune di Abbiategrasso, il Parco del Ticino e il Consorzio dei Comuni dei Navigli parteciperanno insieme alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) che si svolgerà per il 2022 a Fieramilanocity dal 10 al 12 aprile.

Un'importante occasione per il territorio

Un'importante occasione per creare nuovi collegamenti e possibilità nel mondo del turismo, mettendo in contatto gli operatori del settore e fornendo un punto informativo utile per i consumatori. Il Territorio del Ticino sarà presente insieme a tante altre mete turistiche italiane per far conoscere le opportunità, i prodotti, le bellezze della nostra zona e dare un nuovo rilancio al settore turistico dopo un periodo particolarmente difficile per il settore. Abbiategrasso, in particolare, sarà presente come Comune capofila dello stand “Abbiatense e Magentino tra i Navigli e il Ticino”.

“Dopo due anni di pandemia segnati da continue incertezze, il settore del turismo ha bisogno di un

nuovo rilancio – spiega l'assessore al Turismo Beatrice Poggi - Il nostro territorio ormai da diversi

anni è impegnato nel cercare di ampliare le opportunità per i turisti e promuovere in modo adeguato

le bellezze del Ticino per attirare nuovi visitatori. In questo senso ha sempre operato anche la nostra

Amministrazione, e sicuramente la Bit ogni anno, segnando il via della stagione turistica, è un

importante trampolino di lancio da sfruttare al meglio come protagonisti”.

Presente anche il parco del Ticino

Anche il Parco del Ticino sarà protagonista alla Bit assieme al Comune di Abbiategrasso e il Consorzio dei Comuni dei Navigli. Per tutta la durata della manifestazione, il personale del Parco si alternerà al desk accoglienza per far conoscere ai visitatori le potenzialità che il territorio - insignito del titolo di Riserva della Biosfera- offre a chi desidera accostarsi ad un turismo sostenibile.

“Continua la collaborazione con il nostro territorio per far conoscere le bellezze in esse racchiuse – commenta la Presidente del Parco del Ticino, Cristina Chiappa - Abbiamo l’opportunità di mostrare il Parco come proposta turistica completa con le molteplici possibilità di svago che offre tra natura, sport, arte, storia, fruibile a piedi, in bicicletta, a cavallo o in canoa. Oltre alle proposte di percorsi enogastronomici per conoscere le aziende agricole del territorio e degustare i prodotti d’eccellenza a marchio Parco Ticino”.

Il consorzio Comuni dei Navigli