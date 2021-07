Lotto: una vincita di 134 mila euro a Parabiago con 6 ambi, 4 terni e una quaterna.

Lotto: una vincita di 134 mila euro a Parabiago

Nel concorso del 17 luglio sono arrivate in Lombardia due vincite importanti che hanno premiato due giocatori. La prima è stata centrata grazie a una combinazione giocata sulla ruota di Milano, che ha fruttato 6 ambi, 4 terni e una quaterna per una vincita di 134 mila euro a Parabiago.

La seconda, invece, è stata registrata a Valganna, in provincia di Varese, dove grazie alla combinazione del Simbolotto è stato centrato un premio da 54.347,83 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,6 milioni di euro, per un totale di quasi 644,6 milioni dall'inizio dell'anno.

Il 10eLotto

Il 10eLotto premia invece Busto Arsizio dove un giocatore ha centrato un 9 Oro da 50mila euro, grazie a una puntata da 4 euro su un'estrazione frequente. Lombardia protagonista dell'ultimo concorso del 10eLotto con altre due vincite: un 4 Doppio Oro da 8mila euro è realizzato a Cesano Boscone e un 2 Oro da 7mila euro è andato a Milano, per un bottino complessivo da 65mila euro conquistato in regione. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 23,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,4 miliardi dall'inizio dell'anno.