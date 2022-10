Lotto e 10eLotto: nel milanese vinti quasi 50mila euro

Sono due le vincite del totale di 22mila euro al 10eLotto che hanno premiato Milano. Grande vincita anche a Lainate con una giocata da 23.500 al Lotto.

10eLotto: doppietta a Milano, vinti 22mila euro

Due le vincite centrate al 10eLotto a Milano: come riporta Agipronews, si festeggia con due 8 Oro, uno da oltre 12mila euro e uno da 10mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.

Lotto, in provincia di Milano vinti 23.500 euro

Festa in Lombardia nell'ultimo concorso del Lotto: a Lainate è stata centrata una vincita da 23.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 878,5 milioni di euro in tutta Italia.