Lotto e 10eLotto: in Lombardia vinti quasi 300mila euro

Quasi trecentomila euro vinti in Lombardia a Lotto e 10eLotto: a Sedriano sono stati vinti 25mila euro. Vincite anche a Pioltello e Trezzo sull'Adda.

Lotto: vinti 25mila euro a Sedriano

Lombardia protagonista dell'ultimo concorso con vincite per oltre 128mila euro: come riporta Agipronews, a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, sono stati vinti 34.500 euro, mentre a Leffe, in provincia di Bergamo, vanno altri 23.750 euro. Poker in provincia di Milano, con una vincita da 25mila euro a Sedriano, una da 18mila euro a Pioltello, una da 13.800 a Trezzo sull'Adda e una da 12.975 euro a Melzo. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni in tutta Italia, per un totale di 695,7 milioni dall'inizio dell'anno.

10eLotto, Lombardia protagonista: vincite per 150mila euro

Il concorso del 10eLotto di martedì 30 agosto premia la Lombardia dove sono state centrate vincite complessive per 150mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta arriva da Passirano, in provincia di Brescia, dove è stato messo a segno un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguito da un 9 Oro da 50mila euro realizzato a Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,4 miliardi da inizio anno.