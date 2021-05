Lombardia protagonista della terza estrazione mensile della lotteria degli scontrini.

Lotteria degli scontrini: vinti 100mila euro a Magenta

In Lombardia sono finiti quattro dei dieci premi da 100mila euro messi in palio oggi, giovedì 13 maggio, dalla lotteria degli scontrini.

Più precisamente le vincite sono andate a Milano, Magenta, Como e Mozzo.

Festeggia anche la provincia di Novara, con un premio finito nel capoluogo e uno a Romagnano Sesia, ed è doppietta pure in provincia di Ascoli Piceno, a Monteprandone e San Benedetto del Tronto. Un premio ciascuno, infine, va al Veneto (Casier, in provincia di Treviso) e in Emilia Romagna (a Modena).