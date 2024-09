Lotta alla mafia: l'ex tribunale sarà intitolato a Rosario Livatino

Un'intitolazione speciale per ricordare un uomo straordinario.

L'intitolazione

Raccogliendo un'idea lanciata da Libera e da altre associazioni, l'Amministrazione comunale di Legnano ha deciso di intitolare il palazzo dell'ex tribunale al giudice Rosario Livatino, barbaramente assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990. La cerimonia di intitolazione si terrà sabato 21 settembre alle 10.30 in via Gilardelli 22.

La mostra

A seguito della cerimonia verrà anche inaugurata una mostra in memoria del giudice recentemente beatificato. La mostra inizia con una panoramica sulla formazione personale di Livatino e sul contesto sociale e umano della sua giovinezza. Segue una sezione che esplora il suo lavoro come giudice e il complesso ambiente storico-criminale nel quale operava. La terza sezione è dedicata al suo martirio e alla successiva beatificazione, mettendo in luce anche il ruolo di Piero Ivano Nava, testimone cruciale nei processi per l'omicidio di Livatino. Infine, l'ultima sezione celebra l'eredità di Livatino, evidenziando il contributo della Chiesa e le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Tra le esposizioni si trovano riproduzioni di due lettere significative: una di Salvatore Calafato, mandante dell’omicidio, e l'altra di Domenico Pace, uno degli esecutori. L’accesso alla mostra è libero e sarà aperta fino al 6 ottobre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 .