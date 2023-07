Lotta al parcheggio selvaggio alla Gabana

Terminati i lavori per il posizionamento dei nuovi dissuasori di parcheggio alla località Gabana di Abbiategrasso. Lo annuncia l’assessore alla Sicurezza del Comune Chiara Bonomi:

«Altri interventi sono già in programma per far vivere il nostro Ticino in tutta serenità , e sicurezza . Non parcheggiare sulla strada ma utilizzare i parcheggi è fondamentale per la sicurezza di tutti perché in caso di necessità i mezzi di soccorso devo avere la strada libera per poter intervenire».