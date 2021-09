L'ostetrica? Per le mamme bareggesi arriva a domicilio (gratis)

Mimmo Bonomo– Il servizio si pone come finalità il benessere della mamma e del piccolo, favorendo il legame di attaccamento, aiutando la mamma ad instaurare una buona relazione con il neonato e sostenendo la sua ripresa fisica ed emotiva dopo il parto”. A Bareggio arriva l' ostetrica a domicilio . Il servizio è già stato approvato in Giunta e partirà nelle prossime settimane. “Le neo mamme bareggesi potranno ricevere gratuitamente al proprio domicilio una ostetrica professionista che darà loro utili consigli per migliorare la gestione e la cura del bambino nei primi mesi di vita – spiega l'assessore al Welfare– Il servizio si pone come finalità il benessere della mamma e del piccolo, favorendo il legame di attaccamento, aiutando la mamma ad instaurare una buona relazione con il neonato e sostenendo la sua ripresa fisica ed emotiva dopo il parto”.

Ostetrica a domicilio: si parte

Entro settembre sul sito del Comune e presso il Settore Famiglia e solidarietà sociale saranno disponibili tutte le informazioni per usufruire del nuovo servizio, che sarà su appuntamento. Per il momento verrà attivato in via sperimentale fino a giugno 2022, con possibilità di proroga fino a dicembre 2022 in base alle richieste e alla disponibilità del fondo destinato alla copertura della spesa.

"Vicini alle famiglie"

“Un altro segno tangibile da parte della nostra Amministrazione a sostegno della genitorialità dopo l'ormai consolidato buono natalità, il cui bando 2021 è ancora aperto – conclude l'assessore Bonomo – Ringrazio tutto il personale del Settore Sociale, sempre attivo e collaborativo”.