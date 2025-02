"L'ospedale incontra il territorio" per la prevenzione del tumore al seno

Sei serate divulgative sul tema della prevenzione e cura del tumore al seno.

Prevenzione e cura del tumore al seno con l'Asst Ovest Milanese

A promuoverle, nell’ambito del progetto "L’ospedale incontra il territorio", sono l’Asst Ovest Milanese e la delegazione di Legnano della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), in collaborazione con la Conferenza dei sindaci dell’Alto Milanese.

Gli incontri vedono l’intervento in qualità di relatrici di Elena Collovà, oncologa dirigente medico dell’Asst Ovest Milano, e Paola Gini, specialista in senologia chirurgica, dirigente medico e responsabile della Breast unit dell’Asst Ovest Milanese; a moderarli è Andrea Luciani, direttore dell’Unità operativa Oncologia dell’Asst Ovest Milanese.

Dal 24 febbraio al 19 maggio sei incontri informativi in altrettanti comuni

Il primo appuntamento si è tenuto ieri, lunedì 24 febbraio, in Villa Corvini a Parabiago. Il secondo, rivolto in particolar modo ai cittadini residenti a Cerro Maggiore e a San Vittore Olona, è in calendario per lunedì 17 marzo nella Sala polifunzionale Galleria Grassi di via San Carlo 21 a Cerro Maggiore. Lunedì 7 aprile, l’incontro pensato per villacortesini e sangiorgesi si terrà nella sala consiliare di Villa Cortese, in piazza del Carroccio 15. Lunedì 14 aprile l’appuntamento sarà nell’aula consiliare di Canegrate, in via Manzoni 1. Lunedì 5 maggio, a Palazzo Malinverni, sede del municipio di Legnano (in piazza San Magno 9), si terrà la serata rivolta in particolar modo a legnanesi e rescaldinesi. Lunedì 19 maggio, a chiudere il ciclo sarà l’incontro promosso nella sala consiliare di Nerviano, in piazza Manzoni 14.

Tutte le serate inizieranno alle 21 e saranno a ingresso libero.