L'ospedale esce dalle proprie mura e incontra la città. Succede a Legnano, dove venerdì 11 ottobre prenderà il via un ciclo di incontri che vedrà come relatori i medici dell'Asst Ovest Milanese e che mira a rafforzare il rapporto tra ospedale e territorio.

Al via un ciclo di incontri che si propone di far dialogare ospedale e città

A presentare l'iniziativa, nella mattinata di oggi, martedì 8 ottobre, sono stati il direttore generale dell'Azienda socio sanitaria territoriale Francesco Laurelli, il direttore sanitario Valentino Lembo, il vicepresidente della Famiglia Legnanese (che ospiterà le serate nella propria sede di via Matteotti 3) Piermarco Locati e il presidente della Fondazione degli ospedali Norberto Albertalli.

In cartellone per il momento ci sono tre serate, ma ne seguiranno altre

Spiega Locati:

"L'idea è quella di aprire un dialogo tra ospedale e cittadinanza, che partecipando a questi incontri avrà l'opportunità di conoscere l'organizzazione dei reparti, le prospettive, le eccellenze, ma anche le criticità. L'obiettivo è di mostrare ai cittadini tutto quello che 'sta dietro' e che normalmente non si vede. Spesso l'ospedale balza agli onori della cronaca solo per le cose che non vanno. Questa sarà l'occasione di far conoscere a legnanesi e non solo anche le cose positive, senza tacere le difficoltà reali di una gestione che è sicuramente complessa. La prima serata, in calendario per venerdì sera, verterà sul tema 'Medicina personalizzata e di precisione - Dove siamo e dove stiamo andando'. L'incontro avrà un taglio divulgativo, perché non è rivolto a medici specialisti ma a tutta la popolazione. Ne abbiamo già messe in cartellone altre due per il mese di novembre, poi proseguiremo con altri incontri. L'iniziativa è nata da un confronto tra Famiglia Legnanese e Asst Ovest Milanese, con la collaborazione della Fondazione degli ospedali che ha proprio questo scopo: legare la realtà ospedaliera e medica con il territorio".

Il focus non sarà solo sull'ospedale ma anche sui servizi di prossimità

Interviene il dg Laurelli:

"L'Asst Ovest Milanese è una realtà articolata e complessa, forte di tante professionalità e di tanti servizi, molto radicata nel territorio. Stiamo lavorando per rafforzare non solo gli ospedali ma anche le strutture territoriali (in questi giorni sono partiti alcuni cantieri per le Case di comunità). In questa serie di incontri presenteremo particolari aspetti ed eccellenze ospedaliere con l'obiettivo di farle conoscere meglio alla cittadinanza e l'auspicio è anche quello di costruire meglio quei servizi di prossimità che possono essere utili ai cittadini. Questo perché la costruzione dei servizi sanitari che stiamo portando avanti punta molto sulla prossimità e sulla vicinanza: quando c'è bisogno dell'ospedale è giusto andare in ospedale, se non è strettamente necessario bisogna rivolgersi con fiducia alle strutture di prossimità, a partire dalle Case di comunità, che stiamo attivando e rafforzando. In questo ciclo di incontri non solo porteremo le eccellenze sanitarie a dialogare con la cittadinanza, ma faremo conoscere alcuni tipi di attività che stiamo modificando nell'ottica di portarle sempre più sul territorio. Inoltre tratteremo temi che la nostra Asst ritiene importanti e che sono trasversali alla realtà sociale del territorio, come per esempio quello della donazione degli organi".

"Legnano ha da sempre un rapporto strettissimo con il proprio ospedale"

Così Albertalli:

"Quando la Famiglia Legnanese ci ha chiamato a collaborare a questo progetto ci siamo subito messi a disposizione, anche perché il nostro sodalizio rappresenta il cuore della città, e la città ha da sempre un rapporto strettissimo con il proprio ospedale. Non potevamo non fare la nostra parte".

Dalla medicina standardizzata alla medicina personalizzata e di precisione

Lembo ha spiegato:

"Con questa iniziativa vogliamo stringere ulteriormente il rapporto dell'Asst con cittadinanza e territorio. Ci è sembrato naturale proporre una serie di incontri in cui si affrontassero temi che coinvolgono sia la parte ospedaliera che quella territoriale. L'obiettivo è anche di accrescere la consapevolezza da parte dei cittadini del grande valore dell'ospedale di Legnano non solo a livello strettamente locale: è un ospedale che è diventato un punto di riferimento anche per i territori circostanti per il valore dei professionisti e delle attività che si svolgono in maniera molto moderna. Per entrare nel tema delle serate, è importante sottolineare che la medicina moderna è sempre meno standard e sempre più personalizzata: identifica cioè i trattamenti più appropriati ed efficaci in base alle caratteristiche dei pazienti e della loro malattia, cosa che richiede un grosso sforzo organizzativo, di investimento economico per acquistare strumentazioni e di acquisizione di competenze da parte del personale. Il primo incontro, a cura del dottor Alessandro Corso, direttore dell'Unità operativa complessa dell'Ematologia dell'ospedale di Legnano, parlerà proprio di 'Medicina personalizzata e di precisione', illustrando 'dove siamo e dove stiamo andando' nella cura delle patologie ematologiche. Il secondo appuntamento, venerdì 8 novembre, vedrà l'intervento in qualità di relatrice della dottoressa Laura Pogliani, direttrice dell'Unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia, che sottolineerà l'importanza della prevenzione delle malattie infettive in età pediatrica e adolescenziale. Il terzo, in calendario per venerdì 29 novembre, verterà sul delicato tema della donazione di organi e tessuti, che vede l'ospedale di Legnano tra i più virtuosi in Lombardia: siamo al terzo posto per gli espianti, tanto che il Centro regionale trapianti lo ha premiato per l'impegno profuso nell'attività di 'procurement di organi e tessuti' nel corso del 2023".

Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30 e saranno a ingresso libero. Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@famiglialegnanese.com oppure telefonare allo 0331.545178.

Nella foto di copertina, da sinistra: il vicepresidente della Famiglia Legnanese Piermarco Locati, il direttore generale dell'Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli, il direttore sanitario dell'Asst Ovest Milanese Valentino Lembo, il presidente della Fondazione degli ospedali Norberto Albertalli e il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi