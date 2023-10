Cerimonia di Premiazione dei Vincitori della XII Edizione dei Bandi Gilead: Fellowship e Community Award Program, oggi, giovedì 12 ottobre a partire dalle ore 11:30 a Milano, presso l’Istituto dei Ciechi, via Vivaio, 7. Protagonista l'Ospedale di Legnano e il suo progetto sulle malattie sessualmente trasmissibili.

L'Ospedale di Legnano vince il bando Fellowship program

La città di Legnano sarà protagonista della Cerimonia con il progetto premiato al Bando Fellowship Program “WomanIST (WIST)” dell’Ospedale Nuovo di Legnano, volto a diagnosticare e curare le infezioni sessualmente trasmissibili nella popolazione di sesso femminile ancora prima che le donne possano intraprendere il percorso di ricerca di una gravidanza, mediante istituzione di un ambulatorio dedicato.

Giunti quest’anno alla loro dodicesima edizione, il Fellowship Program e il Community Award Program sono i due Bandi di concorso rivolti rispettivamente a ricercatori appartenenti a Enti di ricerca e cura italiani, pubblici e privati, e alle Associazioni di pazienti del Paese operanti nell’area delle malattie infettive, delle patologie del fegato, oncologiche e oncoematologiche.

Chi interverrà alla premiazione

La Cerimonia della XII Edizione celebrerà il valore di 62 progetti vincitori, di cui 25 premiati nell’ambito del Fellowship Program e 37 sostenuti grazie al Community Award Program.

Interverranno, tra gli altri: Roberto Battiston, Professore ordinario di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento, Quarraisha Abdool Karim, Presidente dell'Accademia Mondiale delle Scienze per il progresso scientifico dei paesi in via di sviluppo (TWAS) e Direttore Scientifico Associato del Centro per il Programma di Ricerca sull'AIDS in Sudafrica (CAPRISA).