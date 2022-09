L'ospedale di Cuggiono ospita la nuova sede del Servizio di medicina legale

All'ospedale di Cuggiono viene inaugurata la nuova sede del Servizio di medicina legale e intanto cominciano le attività della Commissione medica patenti speciali. L'attivazione del servizio coincide col termine dei lavori di ammodernamento della struttura.

Aperto al pubblico, padiglione 97

Situato nel Padiglione 97, ala ovest al piano terra, i nuovi locali sono pronti ad accogliere i cittadini del territorio, le Commissioni Mediche per l’accertamento dell’Invalidità civile e la Commissione Medica Patenti Speciali.

Altre aperture a Legnano e Passirana (Rho)

Nell’attesa si aprano anche le nuove sedi delle Commissioni Mediche Patenti Speciali di Legnano e Passirana di Rho - previste per il 2023 - a Cuggiono è possibile da oggi rinnovare o revisionare il documento di guida delle persone affette da particolari patologie (l’elenco completo è consultabile sul sito della Asst – www.asst-ovestmi.it “Scopri le ultime novità”) o per i casi in cui sia stata disposta da parte della Prefettura o della Motorizzazione la revisione della patente di guida.

Prenotazioni e pagamenti

Per prenotare la visita è necessario inviare una mail all’indirizzo: commissionepatenti.ovestmi-rhodense@asst-ovestmi.it e accludere l’apposita autodichiarazione delle malattie, presente sul sito della Asst. Il pagamento del servizio potrà essere effettuato solo tramite piattaforma Pagopa dal sito: www.ilportaledellautomobilista.it