L'Oratorio Mantegazza un presepe da esposizione

Un’opera realizzata in oltre mille ore di lavoro, che riproduce con minuziosa fedeltà e accuratezza l’esterno e l’interno dello storico Oratorio Mantegazza di Settimo Milanese.

Oratorio Mantegazza

Claudio Corirossi, Vigile del fuoco in pensione, orgogliosamente romano ma da anni a Settimo, per il secondo anno consecutivo partecipa alla Mostra Internazionale «40 anni dei Presepi dal Mondo» a Verona, nel palazzo della Gran Guardia. Due le sue opere selezionate nella mostra: «Il castello di Erode» ispirata dalla Torre di Fasana di Strongoli, e poi la chiesina di San Giovanni Battista, lo storico oratorio Mantegazza di via Gramsci.

La chiesetta del 1490, realizzata dal possidente locale Paolo Mantegazza, ora di proprietà del Comune e gestita dalla Pro Loco, è stata a lungo studiata da Corirossi. Dopo attente sedute fotografiche, l’ex pompiere ha iniziato la sua creazione, tutta realizzata in polistirene estruso, il materiale utilizzato per i cappotti termici degli edifici.

Presepe da esposizione

La fedele riproduzione da un metro per 60 e 90 centimetri di altezza è stata poi completata dal tocco del compianto pittore Emilio Formenti, il quale, ad acquarello, ha riprodotto all’interno del modellino gli stessi affreschi presenti nell’edificio storico.

Un vero e proprio capolavoro, concluso nel 2019, divenuto poi presepio, e che Corirossi porta in giro per mostre ed esposizioni svelando uno dei gioielli storici di Settimo. Lo scorso weekend c’è stata l’inaugurazione della mostra, ed ora le due opere di Corirossi, in particolare la chiesetta di Settimo posizionata in una teca a sé stante, saranno esposte sino al prossimo 15 gennaio a Verona, dove Corirossi ha avuto modo anche di incontrare il sindaco della città scaligera, quel Damiano Tommasi che fu giocatore simbolo della Roma.

"Amici del presepe"

Corirossi fa parte dell’associazione italiana Amici del Presepio di Villa Litta a Lainate, dove ha avuto modo di imparare e conoscere da altri esperti di presepi e di alimentare la propria passione.