L'opposizione: «Con la nuova bretella a quattro corsie della Pedemontana il traffico sarà decuplicato»

«Il Comune di Vanzaghello cosa sta aspettando?». A chiederselo, in merito alla Variante Statale 341, è il gruppo consiliare di minoranza «Insieme per Vanzaghello». «La nuova variante a quattro corsie, ossia il collegamento autostradale della Pedemontana che interessa da vicino il nostro territorio, coinvolge tre comuni: Gallarate, dove i lavori sono già avviati, Samarate, dove il dibattito è acceso e si susseguono da tempo assemblee pubbliche, commissioni e consigli comunali dedicati, e Vanzaghello, dove invece tutto tace, tranne la nostra voce», afferma l’opposizione.

La minoranza critica il silenzio dell'Amministrazione sul tema

Dopo aver partecipato all'assemblea pubblica del 19 ottobre a Samarate, «come gruppo “Insieme per Vanzaghello” abbiamo pubblicato un post sui nostri canali social per informare la cittadinanza e sollecitare un intervento da parte della nostra Amministrazione che, purtroppo, si distingue negativamente in termini di comunicazione e di trasparenza sui temi rilevanti. Al Consiglio comunale del 23 luglio il nostro capogruppo Rino Giani aveva già sollevato il problema, riscontrando però scarsa sensibilità da parte degli amministratori».

Traffico in aumento

Durante l'ultimo consiglio comunale del 29 ottobre, «l’argomento non è stato nemmeno sfiorato – lamenta “Insieme per Vanzaghello” - Quando sarà completata la bretella autostradale di 4 chilometri nel nostro comune, il traffico sarà decuplicato: secondo le stime dell'Anas, questa strada porterà il passaggio di 1.500 veicoli l’ora, di cui molti Tir diretti o provenienti da Malpensa Cargo City, con la possibilità che il traffico si ripercuota anche all’interno del paese», sostiene il gruppo.

«Chiediamo un'assemblea pubblica»

«Il 30 ottobre il Consiglio comunale di Samarate ha espresso parere negativo sulla parte di progetto che lo riguarda, chiedendo modifiche per ampliare alcuni tratti in galleria e installare barriere fonoassorbenti in altre zone – ricorda il gruppo di minoranza - A Vanzaghello è essenziale che venga espresso un parere ufficiale, che si definiscano aspetti tecnici sugli svincoli, che si adegui la viabilità interna e che si pretendano misure per ridurre l’impatto ambientale con soluzioni che mitighino l’aumento d’inquinamento atmosferico e acustico. Senza contare che i lavori dureranno tre anni, come ci muoveremo a nord del paese?». L’opposizione ribadisce quindi la richiesta di «un’assemblea pubblica, durante la quale l’amministrazione Gatti informi i cittadini su quanto fatto finora e su cosa intende fare adesso e in futuro per affrontare questa situazione».