L'Onorificenza al Merito ad Andrea Rondanini, presidente del Club Auto Sportive Legnanesi

Giovedì pomeriggio nella Sala delle Colonne della Prefettura di Milano si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. «Insieme al Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ho avuto l'onore di consegnare al nostro concittadino Andrea Rondanini l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana - afferma il sindaco di Busto Garolfo Giovanni Rigiroli - Il Cavaliere Andrea Rondanini, presidente del Club Auto Sportive Legnanesi, è stato ritenuto meritevole di questo importantissimo riconoscimento per la sua attività e per le iniziative a sostegno delle persone fragili, in particolar modo dei bambini colpiti da malattie genetiche rare. Il generoso ed esemplare operato del Cavaliere Andrea Rondanini è stato condotto con estrema riservatezza e senza protagonismo, privilegiando il fare all'apparire e questo, a mio parere , dà ancora più valore e rilevanza alla sua meritoria attività».

L'incontro con la Senatrice Liliana Segre

Al termine della cerimonia, «con grande emozione e immenso piacere, abbiamo incontrato la Senatrice Liliana Segre, Cittadina onoraria di Busto Garolfo, presente anche lei alla consegna delle onorificienze. Ringrazio di cuore il Cavaliere Andrea Rondanini per le attività benefiche svolte, per l'impegno verso i più deboli e per il lustro che ha dato al nostro paese. Mi auguro che questo giusto e meritato riconoscimento sia di esempio per tutti noi, rendendo ancora più diffuso ed efficace l'impegno a favore delle tante fragilità, come quelle sostenute dal nostro illustre concittadino», conclude il primo cittadino di Busto Garolfo.