Lombardia da oggi in zona gialla: cosa cambia

Da oggi, lunedì 3 gennaio 2022, la Lombardia passa formalmente in zona gialla. Ecco cosa cambia, le nuove regole da seguire per vaccinati e non.

Da oggi lunedì 3 gennaio 2022, la Lombardia, insieme al Piemonte, Lazio e Sicilia raggiungono in zona gialla la Liguria, le Marche, il Veneto, il Friuli V.G., la Calabria e il Trentino Alto Adige. In pratica, mezza Italia cambia colore, ma quali sono le nuove regole da seguire? Vediamole tutte.

Con il Decreto Festività, in realtà, sono minime, se non quasi assenti, le differenze tra zona bianca e zona gialla. Qui il dettaglio:

Mascherine

Prima del Decreto festività, la differenza più grande tra zona bianca e gialla sarebbe stato l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Questo, come ormai già sappiamo, è però ormai la norma a partire da Natale.

Mezzi di trasporto

Confermato l'obbligo di Green pass per i mezzi pubblici in città e a lunga percorrenza. Da 10 gennaio 2022 servirà, però, il Super Green pass, ovvero quello che si ottiene con vaccinazione o guarigione. Resta, invece, sempre possibile uscire dal proprio Comune e dalla propria regione con mezzi propri.

Negozi

In zona gialla negozi e centri commerciali restano aperti sempre, senza nessun limite d'orario.

Ristorazione

La differenza sostanziale, fino all'ultimo decreto, era quella relativa ai tavoli al massimo da 4 persone (salvo conviventi) nei bar e ristoranti al chiuso, ma anche questa norma è praticamente superata. Per le consumazioni al bancone dei locali, con l'ultimo decreto, serve il Super Green pass sia in zona gialla che in quella bianca. All'aperto al momento non è necessaria la certificazione verde, ma da lunedì 10 gennaio 2022 servirà quella rafforzata.

Dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’accesso ai servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “rafforzata”. Quindi nulla cambia tra zona bianca e zona gialla.

Per accedere ai servizi di ristorazione all'interno di alberghi e altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano, è invece sufficiente esibire il Green pass “base”, sia in zona bianca che in zona gialla.