L'officina fondata nel 1969 e ora diventata "attività storica"

Altre 11 imprese commerciali e artigianali del Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense si possono fregiare del titolo di "attività storica", conferito dalla Regione Lombardia a negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. Tra queste ce n'è anche una di Inveruno.

L'Autoriparazioni Cucco di Inveruno "attività storica"

Si tratta di Autoriparazioni Cucco, nata dalla passione per i motori di Mario Luigi Cucco e diventata un punto di riferimento per il paese e il territorio limitrofo. L'officina è marchio ufficiale per diverse case automobilistiche e oggi fa parte del network internazionale Groupauto. Negli anni i figli si affiancano all'impresa con il ruolo di collaboratori e nel 2016 Rossella e Matteo subentrano al padre nella gestione dell'attività.

L'impresa ha iniziato a operare nel 1969

Racconta Rossella Cucco:

"L'impresa ha iniziato a operare nel 1969 in via Vittorio Veneto in un piccolo spazio preso in affitto da nostro padre, che nel 1972 ha dato il via alla costruzione della nuova sede. La nuova costruzione è composta da due unità connesse, una destinata all’esposizione e vendita degli autoveicoli e l’altra alla manutenzione".

Macchinari e banco di lavoro originali degli anni 70

L'edificio è stato successivamente ampliato aggiungendo ulteriori spazi per le attrezzature e una parte esterna coperta destinata prima al lavaggio e poi alle revisioni. All'interno della struttura sono ancora presenti macchinari, quali tornio, spianatrice e banco di lavoro, originali degli anni 70.

Nella foto di copertina: Mario Luigi Cucco con i figli Rossella e Matteo, attuali titolari dell'Autoriparazioni Cucco di Inveruno