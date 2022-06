Lo "Stop" si trasforma in "Stpo": sistemato poco dopo

Curioso errore nella segnaletica in via Previati a Castano Primo dove durante il rifacimento della segnaletica orizzontale lo "Stop" è diventato "Stpo".

L'errore durante il rifacimento della segnaletica

Sembrava un normale incrocio ma qualcosa a terra non quadrava agli automobilisti di passaggio: nel pomeriggio di oggi, 8 giugno 2022, gli addetti stavano rifacendo la segnaletica orizzontale in via Previati a Castano Primo. Per una svista le sagome delle lettere per comporre la parola Stop sono state confuse ed è stata disegnata a terra la parola "Stpo". Un particolare non sfuggito ai passanti che hanno subito notato l'errore.

La sistemazione della segnaletica

Un errore non sfuggito poco dopo anche agli addetti che hanno provveduto a cancellare la scritta sbagliata e rifare quella esatta.