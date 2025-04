Lo sport per rinascere dopo la leucemia: parte il tour di Abbracciamoli Onlus

La fragilità psicologica è un tema sotto i riflettori per adolescenti e giovani, ancora di più se si tratta di ex pazienti che hanno sconfitto la leucemia. È a questi ragazzi e ragazze incredibilmente forti e allo stesso tempo incredibilmente fragili che da sempre si rivolge l’attenzione di Abbracciamoli Onlus, che raccoglie fondi per i reparti di ematoncologia pediatrica degli ospedali italiani e che oggi a Milano ha presentato a Palazzo Lombardia il suo Abbracciamoli Tour 2025, dal titolo "Lo sport allena la mente".

Parte il tour di Abbracciamoli Onlus

Per il 2025 l’associazione punta in alto con un nuovo progetto: finanziare un comitato scientifico che dia supporto psicologico ai giovani pazienti, individuando il percorso più vicino ai loro bisogni. Per farlo, ha lanciato un calendario di manifestazioni sportive inclusive, divertenti e partecipate che si svolgeranno in varie località italiane.

Si parte dalla Lombardia, Regione che patrocina il primo appuntamento del 3 maggio prossimo, un evento divertente e coinvolgente sia per chi si batterà in vasca, sia per chi farà il tifo sugli spalti: è la Eliminator Challenge Night, staffetta australiana per 144 partecipanti (24 squadre) che si sfideranno finché non ne trionferà uno solo. Il tutto al ritmo della musica dei dj, dalle 19.30 alle 22.30 presso il Centro Sportivo Targetti di Rozzano (MI). Così ha commentato il presidente della Onlus Alberto Cervi: