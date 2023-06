Lo Spazio Mast in festa con tutti i "suoi" ragazzi

Spazio Mast in festa questo pomeriggio per chiudere un anno denso di uscite, spazio compiti, laboratori e giochi, per i ragazzi delle secondarie di primo grado.

Lo Spazio Mast ha chiuso l'anno con una grande festa

Fra panchine colorate, ping pong, amache e palco per i musicisti, in via San Martino anche un bar con salatini e bibite.

Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi e l'assessore alla Scuola Paolo Bianchi hanno partecipato alla festa e sono stati protagonisti di una puntata di Radio Mast con Silvia Raho e Francesca Rossini della Cooperativa Sociale La Fucina ed Elena Iannizzi, responsabile del servizio Vele Spiegate. Orlandi ha chiesto ai ragazzi di poter partecipare con loro a qualche gita: "Spero vi siate divertiti e abbiate trovato punti di riferimento e amici con cui compiere il vostro cammino. Sono emozionato nel tornare in questa radio, oggi piena di belle tecnologie. Vedo un grande investimento sulle persone e sul nostro futuro. Grazie a voi ragazzi, agli educatori e ai volontari".

Uno spazio importante ma che diventerà ancora più bello

"Questo è uno spazio per noi importante, presto ci metteremo mano per renderlo ancora più bello - ha aggiunto Paolo Bianchi - Sono contento delle tante attività che avete vissuto, degli adulti che vi stanno vicino nei compiti, della possibilità di condividere insieme esperienze in posti speciali grazie a Vele Spiegate. Bello parlarvi attraverso la vostra radio!".

Spazio compiti proseguirà anche in estate, tempo in cui Vele Spiegate proporrà numerose attività anche nei parchi della città.