Forse una rissa, forse una violenta discussione, quella che nella serata di ieri, venerdì 21 aprile in stazione a Canegrate, ha provocato ad un 38enne di origini marocchine una ferita ad un gluteo.

Lite in stazione a Canegrate, 38enne ferito ad un gluteo

Erano da poco passate le 19.30 di ieri, quando, per motivi al vaglio delle Forze dell'Ordine intervenute, è scoppiato un diverbio tra due persone alla stazione cittadina. Forse una parola di troppo, dovuta anche allo stato di evidente ubriachezza del 38enne, che dalle parole i due sono passati alle mani.

L'intervento dei Carabinieri

Ad avere la peggio è stato proprio il 38enne, di origini marocchine, che i Carabinieri della stazione di Parabiago in servizio di perlustrazione che in quel momento transitavano nei pressi della stazione ferroviaria, hanno trovato in situazione di difficoltà. L'uomo ha riferito loro di aver avuto una lite con un'altra persona e cadendo a terra si sarebbe ferito al gluteo.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, ma ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.