Lions day 2024: successo di presenze in piazza a Parabiago

Al gazebo collocato in piazza a Parabiago c'era la fila per le iscrizioni al Tour e per il ritiro della patch prima della partenza accompagnata dalla benedizione di Don Maurilio Frigerio ed aperta da un simbolico nastro blu e giallo tagliato congiuntamente dal Presidente del LC Parabiago Host Giorgio Silvestri e dal Cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco per il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini.

Lions day 2024 con decine di persone a Parabiago

I molti soci Lions presenti in piazza anche dopo la partenza del Tour Vespe hanno avuto modo di dimostrare alla popolazione parabiaghese la unità di intenti dei due Club della città di Parabiago, unità che caratterizza i Lions di tutto il mondo che agiscono con interventi differenziati ma aventi sempre lo scopo di soddisfare le diverse necessità prima del proprio territorio, poi della nazione ed in fine anche del mondo con campagne come quella intitolata Sight Fisrt (debellata la cecità da fiume) e quella contro il morbillo (One shot one life).

Ed ecco quindi che mentre il Parabiago Host invita alla serata del 19 aprile 2024 per il fondo di prossimità il Parabiago Giuseppe Maggiolini vorrebbe coinvolgere tutti con la serata Paella Party del 20 aprile 2024 per dare inizio alla cordata a favore della sistemazione della Chiesa di Villastanza.