Lions Club Parabiago Host al fianco della mensa solidale

Si chiama «Un aiuto alla povertà» il service che il Lions Club Parabiago Host (con il nuovo presidente Giorgio Silvestri) organizza per questa annata lionistica 2023-2024.

Un service a sostegno di famiglie povere e bisognose

Il service è a sostegno delle famiglie in povertà assoluta o bisognose di un aiuto economico temporaneo, residenti nel comune di Parabiago, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo Prossimità Famiglia, ideato e proposto dalla Comunità pastorale Sant'Ambrogio. Lo scorso anno il Lions Club Parabiago Host ha contribuito con un versamento di 1.500 euro. Il Club si unisce così all'attività che svolgono da anni la Parrocchia, la Caritas, i volontari San Vincenzo e altri gruppi di persone. Il Club organizzerà come ogni anno una serie di eventi per la raccolta dei fondi necessari anche con il contributo dell’azienda Parabiago Rugby Cares e del Cral della Bcc.

L'ultimo evento alla Mensa solidale "Ermanno Donati" di Canegrate

Si è tenuto il terzo meeting dell'annata lionistica nei locali della Mensa solidale "Ermanno Donati", in via Olona a Canegrate. E' stato così celebrato l'ottavo anniversario dall'inaugurazione, il 25 settembre del 2015. Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni civili e religiose e delle associazioni che si occupano di aiuto alla povertà. Don Maurilio Frigerio, parroco della comunità pastorale Sant'Ambrogio di Parabiago, Daniele Pace, responsabile del Decanato Villoresi della Caritas Ambrosiana, Antonella Boldorini, presidentessa della San Vincenzo di Parabiago, Matteo Modica, sindaco di Canegrate, e gli assessori alle Politiche sociali di Parabiago, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Elisa Lonati, Franca Meraviglia e Monica Lazzaroni. La presidentessa dell'associazione Kairos, Rosanna Tozzo, ha relazionato sull'attività della mensa, che a oggi, anche grazie al prezioso contributo dei volontari della Caritas, ha erogato circa 30mila pasti.