Lions club Maggiolini e host col pollice verde: in piazza il service targato WWF

Domenica in piazza Maggiolini i soci del Lions club Parabiago Giuseppe Maggiolini insieme ai soci del LC Parabiago Host hanno accettato con entusiasmo la sfida lanciata loro dal WWF Italia per la Campagna «Urban Nature: la Natura si fa cura».

La vendita di erica per scopi solidali

I protagonisti dell’iniziativa si sono industriati in mille modi per invogliare la popolazione di Parabiago ad acquistare le piantine di erica. Non tanto per la pianta in sé quanto per il significato che nasconde. In effetti si tratta di una pianta fiorita, perenne già presente naturalmente in molte zone della nostra bella Italia, ma anche una pianta umile che è in grado però di ricolonizzare aree che abbiano subito addirittura incendi. La collaborazione col WWF sotto l’aspetto economico è stata molto soddisfacente per loro mentre ha permesso ai Lions di realizzare un service di visibilità in quanto anche nel Distretto 108 Ib1 dei Lions esiste il service dedicato alla cura del pianeta ed alla ripiantumazione del mondo.

La soddisfazione dei rispettivi presidenti

Soddisfatto e presente per tutta la mattina il presidente del Lions Club Parabiago Host Marco Molteni ed altrettanto presente e contento dell’aiuto dato dai soci anche il presidente del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini Francesco Munafò che era reduce dalla Festa di apertura tenutasi lo scorso sabato a Villa Juker a Legnano dove sono stati consegnati importanti riconoscimenti e dove lo stesso presidente ha potuto dare la grande notizia.

Le prossime iniziative

Il lavoro dell’estate ha intanto fruttato un nuovo Club Satellite denominato Medio Verbano Vele Antiche con l’arrivo di cinque nuovi soci. Un inizio col botto che si è affiancato dalla ripresa, a novembre alla farmacia Canazza di Legnano dell’apprezzatissimo service «Noi con voi contro il tumore al seno».