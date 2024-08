Lions Club di Abbiategrasso: sport e solidarietà

Abbiategrasso si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli amanti dello sport e della solidarietà! Sabato 14 settembre 2024, presso il suggestivo Villaggio Boschetto, si terrà un torneo benefico di Tennis e Burraco, un'occasione unica per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento, dell'agonismo e, soprattutto, della beneficenza.

Un Evento per Tutti

Il Torneo benefico di tennis e burraco è aperto a partecipanti di tutte le età e livelli di abilità. Che siate giocatori esperti o semplici appassionati, troverete un'atmosfera accogliente e stimolante. Per gli amanti delle carte, il torneo di burraco offre l'opportunità di mettere alla prova la propria strategia e concentrazione in un ambiente amichevole.

Solidarietà in Primo Piano

L'intero ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza, sostenendo le iniziative lionistiche nelle scuole del territorio volte a sostenere i ragazzi nella loro crescita: sicurezza stradale, sicurezza sul web, poster della pace e corretti stili di vita. Partecipare al torneo non significa solo godersi una giornata di sport e divertimento ma anche contribuire concretamente al benessere della comunità di Abbiategrasso e dintorni.

Iscrizioni e Informazioni

Per partecipare al Torneo benefico di tennis o burraco, oppure semplicemente prenotare la giornata di relax in piscina potete contattare gli organizzatori via email lionsclubabbiategrasso@gmail.com o a via tel o whats up al 3358025081. Non mancate a questo appuntamento unico! Unitevi a noi il 14 settembre al Villaggio Boschetto di Abbiategrasso e dimostriamo insieme che, con un po' di sport e tanta solidarietà, possiamo fare la differenza.