Lions club, buone notizie dal Distretto 108: svolte oltre 700mila ore di volontariato

Bilancio di Missione Lions 2024: oltre 700 mila ore di volontariato. I numeri comprendono anche le attività svolte a Parabiago dove il Distretto Lions 108 Ib1 ha servito 177.645 persone, con 7.596 attività di servizio con 33.722 ore di servizio con una raccolta fondi, donati, pari a 834.605.

Le attività hanno raggiunto quasi 4 milioni di persone

Con 199.600 attività di servizio, quasi 3,9 milioni di persone raggiunte e oltre 8,6 milioni di euro in donazioni, il Multidistretto 108 Italia di Lions International presenta il suo Bilancio di Missione 2024, un documento che racconta l’impatto concreto dell’impegno dei volontari Lions in tutta Italia.

Il Distretto Lions al fianco della comunità

Anche il Distretto 108 Ib1 ha contribuito a questo grande impegno collettivo, con iniziative che hanno fatto la differenza nel territorio. Seguendo le direttive del Presidente Internazionale Oliveira: incremento associati-vo, nuovi club Lions e Leo, sostegno alla LCIF. Un prestigioso convegno a Como sul turismo etico si integra al progetto nazionale per la scuola e coinvolge istituzioni ed enti pubblici di categoria e privati. La cura all’inclusione, l’attenzione alla disabilità sono da sempre nel DNA dei soci, come l’attenzione a tutti i service d’interesse nazionale perché le azioni di servizio sono il nostro futuro. Imponente il sostegno al Servizio Cani Guida dei Lion con la donazione di ben 12 nuovi cani addestrati, riducendo i tempi d’attesa per i nostri amici non vedenti e ipovedenti. Audacia, motivazione e passione ci guidano per servire l’umanità che soffre; responsabilità che ci deriva dall’appartenere alla più importante associazione di servizio del mondo.

"Come Governatore del Distretto, carica elettiva con la caratteristica della irripetibilità durante l’intera vita, della durata di un solo anno sono orgogliosa di aver incontrato tanti Soci Lion, tutti speciali. Intendo speciale perché ognuno con le sue differenze serve la comunità mettendosi al servizio in modo disinteressato, senza utile personale mettendo tempo e denaro a disposizione delle fragilità", così il governatore Lion 2024/2025 Anna Maria Peronese ha inquadrato i risultati.

I numeri della piattaforma

L’organizzazione, che conta quasi 40.000 soci suddivisi in 1.394 club, si conferma una delle più grandi reti di volontariato del Paese. Grazie a una presenza capillare e a una fitta rete di collaborazioni con enti pubblici e privati, i Lions hanno lavorato anche quest’anno per affrontare le emergenze sociali, sanitarie e ambientali, offrendo un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno.

Un anno di impegno e risultati concreti

Nel 2024, i Lions hanno rafforzato la loro azione su più fronti, con un’attenzione particolare alle emergenze umanitarie, alla tutela della salute, alla protezione dell’ambiente e al supporto delle nuove generazioni. Nell’ambito della salute e del benessere, l’impegno per la prevenzione della cecità ha visto la realizzazione di oltre 16.700 attività, grazie alle quali più di 351.000 persone hanno ricevuto visite oculistiche, occhiali o supporto specialistico. La lotta al diabete, una delle malattie croniche più diffuse al mondo, ha portato a coinvolgere oltre 115.000 persone con screening, campagne di sensibilizzazione e iniziative di educazione alla salute.

La lotta alla povertà alimentare

Un’attenzione particolare è stata riservata al contrasto della povertà alimentare, con quasi 800.000 persone raggiunte attraverso distribuzioni di pasti caldi e raccolte di beni di prima necessità. Parallelamente, il lavoro dei Lions per la sostenibilità ambientale ha coinvolto mezzo milione di cittadini in azioni concrete per la tutela del territorio, la riforestazione e la riduzione degli sprechi.

L’impegno per i più vulnerabili si è tradotto in oltre 97.000 attività umanitarie, che hanno raggiunto più di 1,5 milioni di persone con aiuti diretti, progetti di inclusione sociale e supporto alle fasce più deboli della popolazione. Anche l’assistenza in caso di calamità naturali ha rappresentato un pilastro dell’azione Lions.

Un futuro da costruire insieme: i giovani al centro

I Lions credono fermamente che investire nei giovani significhi investire nel futuro. Nel 2024, più di 318.000 ragazzi sono stati coinvolti in percorsi educativi, formativi e di crescita personale. Grazie al programma Lions Quest, migliaia di studenti hanno potuto sviluppare competenze socio-emotive utili a prevenire fenomeni come il bullismo e a costruire relazioni più sane e positive. L’iniziativa INTERconNETtiamoci ha permesso di sensibilizzare giovani, genitori e insegnanti su un uso consapevole e sicuro del web, proteggendo i ragazzi dai pericoli della rete. Inoltre, il Programma Scambi Giovanili Lions (YCE) ha offerto a centinaia di giovani italiani l’opportunità di viaggiare all’estero, conoscere nuove culture e sviluppare una mentalità aperta e internazionale.

Innovazione e inclusione: i progetti nazionali del 2024

Ogni anno, il Multidistretto Lions 108 Italia sceglie un tema di servizio nazionale per rispondere a una sfida sociale rilevante. Nel 2024, il progetto “Autismo e Inclusione: Nessuno Escluso” ha messo al centro le persone autistiche e le loro famiglie, promuovendo azioni concrete per migliorare l’inclusione scolastica, lavorativa e sociale. Un altro progetto innovativo è stato “Lionismo 5.0”, che ha esplorato il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella società e le opportunità che questa tecnologia può offrire anche nel settore del volontariato.

Un impegno che supera i confini nazionali

L’azione dei Lions non si è limitata all’Italia. Attraverso la Fondazione Internazionale Lions (LCIF), sono stati donati oltre 1,85 milioni di dollari per sostenere progetti umanitari in tutto il mondo. Particolare attenzione è stata dedicata alla crisi in Ucraina e al supporto delle popolazioni colpite da guerre e calamità naturali. A livello locale, la rete di collaborazioni con istituzioni e associazioni di rilievo ha permesso di ampliare l’efficacia degli interventi. Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, AVIS, Protezione Civile e Ministero dell’Ambiente sono solo alcuni dei partner con cui i Lions hanno unito le forze per rispondere con rapidità ed efficacia alle necessità delle comunità.