L'invito del sindaco a votare per Corbetta come Capitale Europea dell'Inclusione

Corbetta è tra le 15 città finaliste del premio «Capitali Europee dell’Inclusione», prestigioso riconoscimento promosso dalla Commissione Europea che premia le Città, le Regioni e le Nazioni che promuovono l’inclusione per creare società prive di discriminazione.

Le uniche due città italiane candidate a questo prestigioso premio sono proprio Corbetta e Torino e in particolar modo Corbetta è l’unica sotto i 50mila abitanti.

Per ottenere questo ambito e prestigioso premio sarà però necessario anche l’aiuto dei cittadini ed è per questo che il sindaco Marco Ballarini ha lanciato un appello.

«Oggi abbiamo la conferma che la nostra Città è tra le migliori in Europa per l’inclusione sociale - sottolinea il sindaco Ballarini -, e il 25 aprile a Bruxelles è in lista per vincere il premio, ma ci servono i voti del pubblico! Le persone possono aiutarci a vincere registrandosi al link https://eudiversity2024.eu/event/. Scorrendo in basso sarà necessario poi scegli di partecipare online. Ogni persona dovrà poi compilare i campi. Ci vorranno meno di 5 minuti (inserendo: mail, password, nome, cognome, città, Stato, fuso orario, tipo di organizzazione, nome dell’organizzazione e lavoro. Clicca infine su registrati il processo sarà poi completato. Una volta iscritti, direttamente il 25 aprile, riceverete un link per votare. Prestate attenzione perché sarà possibile votare solo dalle 18.40 fino alle 18.50. Grazie a tutti coloro che decideranno di supportarci».