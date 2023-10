L’intelligenza artificiale entra in Cardiologia

L’intelligenza artificiale «in servizio» nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Rho per aiutare i medici a individuare in modo più veloce ed efficace le aritmie cardiovascolari».

E’ una delle prime cardiologie del milanese, quella guidata dal professor Giuseppe De Angelis, ad usare nella quotidianità l’intelligenza artificiale. La notizia di questa importante innovazione che migliorerà la vita dei pazienti è stata data sabato nel corso di un convegno dal titolo «Aggiornamenti e controversie in cardiologia» svoltosi nell’auditoium Mantovani-Furioli situato all’interno del Collegio dei Padri Oblati del Santuario.

«Era la nona edizione del convegno - afferma il primario della cardiologia rhodense - e come sempre nel corso della giornata sono state trattate tematiche importanti come lo scompenso cardiaco, la cardiopatia vascolare, le procedure della valvola aortica mitrale. Si è parlato anche di aritmie - prosegue il dottor Giuseppe De Angelis - e in questo caso sono stati fatti alcuni esempi di come l’intelligenza artificiale aiuta l’equipe cardiologica del nostro nosocomio».

Oltre a Rho nella zona sono pochi gli ospedali, quasi tutti situati nella città di Milano, che hanno a disposizione questo servizio. Un convegno rinomato quello che da anni si svolge a Rho grazie al professor De Angelis che ha visto la presenza di numerosi ospiti tra cui il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi intervenuto per un saluto iniziale.

«Questa settimana - ha detto - è stata svelata la prima pietra del campus dell’Università Statale di Milano in Mind, luogo nel quale si studiano i big data ai fini dell’applicazione anche nel campo medico scientifico. Qui, oggi, si parla di intelligenza artificiale applicata al campo della cardiologia. Sono orgoglioso che tutto questo avvenga a Rho, dove il reparto di Cardiologia è una vera eccellenza. Ringrazio Giuseppe De Angelis e tutti i medici presenti perché con i loro lavoro e la loro passione permettono di erogare servizi di qualità ai cittadini»

Sindaco Orlandi che nel suo discorso ha ribadito l’importanza di queste iniziative e del fatto di avere sul territorio un ospedale cittadino tra i migliori della zona.

Al convegno anche il presidente dell'ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi

Oltre al sindaco Orlandi tra gli ospiti del convegno dal titolo "Aggiornamenti e controversie in cardiologia» anche il presidente dell’ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi che nel suo discorso, oltre a complimentarsi per il convegno e per le tematiche innovative che venivano discusse ha parlato anche di case e ospedale di comunità.