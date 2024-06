Dopo le tappe di Arese, Pogliano Milanese e Rho, l’Informagiovani Itinerante, una delle formule messe a punto dalle politiche giovanili del rhodense per avvicinarsi alle esigenze di ragazzi e ragazze del territorio in cerca di lavoro, arriva a Pero.

L'Informagiovani itinerante fa tappa a Pero

È già possibile iscriversi per partecipare gratuitamente ai tre incontri a supporto della ricerca attiva del lavoro rivolti ai giovani tra i 16 e i 29 anni che si svolgeranno mercoledì 19 giugno, 26 giugno e 3 luglio, dalle 14:30 alle 17:30, presso PuntoCerchiate, via G. Matteotti 51 a Pero.

Per partecipare è necessario iscriversi contattando i seguenti riferimenti: virginia.daquaro@aei.coop – 327 138 8860.

Un progetto di vita personale

L’Informagiovani Itinerante fa parte di P.R.O. (Protagonismo Radioweb Orientamento), un progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando ‘’La Lombardia è dei giovani’’ 2023, finalizzato a sostenere i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita personale e di sviluppo professionale.

Il progetto si colloca all’interno di YAW - Young at Work, la piattaforma progettuale per le politiche di sostegno ai giovani dell’ambito rhodense. In collaborazione con l’Azienda Consortile, Istituzioni, Fondazioni e Terzo Settore e attraverso lo sviluppo di diversi progetti, YAW si propone di accompagnare i giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro e all’età adulta, promuovendo la formazione e supportando ragazzi e ragazze nel percorso di orientamento e ricerca professionale.