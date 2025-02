Nuova casa per l'Informagiovani di Novate Milanese che cambia sede raggiungendo una zona più centrale del paese.

L'Informagiovani di Novate Milanese cambia casa

L’Informagiovani lascerà l’attuale sede di via Cadorna 11 - da dove eroga i propri servizi dalla primavera 2009 - per trasferirsi in un nuovo spazio all’interno di Villa Venino.

L’idea di una nuova sede per l’Informagiovani si inserisce in un più ampio quadro di razionalizzazione degli spazi comunali, con l’obiettivo, nello specifico dell’Informagiovani, di collocarlo in una zona più centrale della città e in un luogo già ampiamente frequentato dai novatesi che ogni giorno si recano in biblioteca e di favorire sinergie con i servizi attualmente erogati in Villa Venino. Questa scelta incarna una doppia opportunità, sia per il Servizio attualmente ubicato in via Cadorna che per i cittadini che abitualmente lo frequentano: Villa Venino è una sede più facilmente individuabile e più comodamente raggiungibile dagli utenti che vivono l’Informagiovani - il cui ventaglio di età è molto ampio - e consente di poter vedere nascere una collaborazione fattiva con i servizi erogati dalla Biblioteca riguardanti le opportunità presenti sul territorio.

Nessun cambio per i servizi erogati

Nulla cambia in termini di servizi erogati continuando a vedere, come sempre, l’Informagiovani operativo sui temi che storicamente costituiscono il cuore della propria attività, primi tra tutti quelli inerenti l’orientamento scolastico e il lavoro.

Una nuova sede rappresenta, quindi, una nuova opportunità e non uno svilimento per un servizio storico tra quelli erogati dal Comune e ascrivibili al perimetro delle Politiche Giovanili, ricollocato in centro città e più “a portata di mano” per tutti.

Villa Venino, polo culturale cittadino, si arricchirà di un nuovo servizio in grado di ampliarne ulteriormente il valore in un’azione di razionalizzare degli spazi e dei costi ma, soprattutto, di accrescere la possibilità per i novatesi di trovare in un unico luogo, più facilmente raggiungibile, una serie di servizi volti a vivere al meglio le opportunità offerte dal nostro territorio.

Le parole del sindaco Palladino