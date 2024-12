Appuntamento sabato 14 dicembre, presso il Parco Falcone Borsellino di Legnano, con l’infolab di Neutalia, la società benefit che opera nel settore dei rifiuti e gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio, pronta ad accogliere tutti i cittadini di ogni età con tante iniziative divertenti e interessanti volte a sensibilizzare la comunità rispetto all’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e di un’economia più green e circolare.

L'Infolab di Neutalia fa tappa a Legnano

Dalle 15 alle 17, gli operatori di Neutalia saranno disponibili per dialogare con i cittadini e fornire loro tutte le informazioni sull’impianto di termovalorizzazione e i suoi benefici ambientali, ma anche per un approfondimento sui temi legati alla sostenibilità.

Ai bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni, invece, aiutati dagli educatori della cooperativa La Lumaca, grandi esperti di educazione ambientale, sarà dedicato il gioco-laboratorio “Auguri Creativi”, una divertente attività che combina manualità e sostenibilità grazie alla quale i più piccoli impareranno a creare biglietti d’auguri eco-friendly per il Natale, utilizzando materiali di riciclo e imparando l’importanza di trasformare gli scarti in risorse. Il laboratorio manuale di riciclo creativo è studiato per incrementare la valorizzazione del rifiuto come risorsa, secondo la metodologia hands on che si basa sull’esperienza diretta e non esclusivamente teorica.

La gestione dei rifiuti

Gli infolab di Neutalia, attivati per la prima volta lo scorso anno, rappresentano un’occasione per consolidare il dialogo con le comunità locali e sensibilizzare i cittadini adulti così come le nuove generazioni sui temi della gestione responsabile dei rifiuti. Dopo la tappa di Busto Arsizio, Legnano chiude il ciclo del 2024, ribadendo il ruolo chiave dell’educazione ambientale nella transizione ecologica.